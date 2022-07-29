Рапино отреагировала на новость о возможном обмене Грайнер 9 повторяющимися эмодзи
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37-летняя американская футболистка Меган Рапино, полузащитник и капитан команды «ОЛ Рейн», а также национальной сборной США, отреагировала на новость о том, что её соотечественницу – 31-летнюю баскетболистку Бриттни Грайнер могут обменять на российского предпринимателя Виктора Бута.
В одной из социальных сетей Рапино разместила девять повторяющихся эмодзи с символом мольбы в ответ на текстовое сообщение о возможном обмене спортсменки из США.
Напомним, Грайнер обвиняют в контрабанде гашишного масла. Наркотические вещества были обнаружены в её багаже при проверке в аэропорту Шереметьево. Бута арестовали 6 марта 2008 года в Таиланде и впоследствии выдали США.
Меган Рапино отпраздновала гол в стиле Роналду.
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