Харден: у «Сиксерс» есть всё, чтобы выиграть НБА

Звёздный защитник «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден считает, что его команда способна в новом сезоне претендовать на чемпионство.



Ранее «Филадельфия» официально объявила о подписании нового контракта с Харденом. Игрок в начале июля отказался от опции на $ 47,3 млн и подписал двухлетний контракт на общую сумму $ 68,6 млн.



«Я хотел здесь остаться. Мы планируем добиться победы, и, думаю, у «Сиксерс» есть всё необходимое, чтобы выиграть НБА. С первого дня чувствую себя в «Филадельфии» как дома, так что рад остаться и продолжать выступления здесь. Жду встречи с командой на площадке», — приводит слова Хардена пресс-служба клуба.



Харден перешёл в «Филадельфию» в рамках обмена по ходу минувшего сезона.

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