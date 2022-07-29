Харден: у «Сиксерс» есть всё, чтобы выиграть НБА
Поделиться
Звёздный защитник «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден считает, что его команда способна в новом сезоне претендовать на чемпионство.
Ранее «Филадельфия» официально объявила о подписании нового контракта с Харденом. Игрок в начале июля отказался от опции на $ 47,3 млн и подписал двухлетний контракт на общую сумму $ 68,6 млн.
«Я хотел здесь остаться. Мы планируем добиться победы, и, думаю, у «Сиксерс» есть всё необходимое, чтобы выиграть НБА. С первого дня чувствую себя в «Филадельфии» как дома, так что рад остаться и продолжать выступления здесь. Жду встречи с командой на площадке», — приводит слова Хардена пресс-служба клуба.
Харден перешёл в «Филадельфию» в рамках обмена по ходу минувшего сезона.
Комментарии
- 29 июля 2022
-
10:53
-
09:53
-
01:52
-
00:56
-
00:42
- 28 июля 2022
-
23:59
-
22:55
-
21:57
-
20:56
-
20:00
-
18:53
-
16:07
-
15:55
-
15:40
-
14:28
-
13:45
-
12:38
-
12:01
-
10:45
-
10:12
-
09:35
-
05:46
-
00:44
-
00:21
- 27 июля 2022
-
23:44
-
23:03
-
22:36
-
22:05
-
21:36
-
21:10
-
20:36
-
20:19
-
19:48
-
19:05
-
18:37
Партнерский контент