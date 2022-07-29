«Бруклин» готов сохранить Ирвинга на определённых условиях

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг готов остаться в команде как минимум на этот сезон и сейчас не планирует подавать запросов на обмен.



Как сообщает The Athletic, «Бруклин Нетс», в свою очередь, готов на долгосрочное сотрудничество с Кайри, если увидят существенные изменения в действиях и поведении игрока. Предполагается, что речь идёт в том числе и о вакцинации от коронавируса. Ирвинг отказывается вакцинироваться и в прошлом сезоне уже пропустил большую часть матчей из-за этого.



Летом Кайри воспользовался опцией игрока на новый сезон, в котором он получит $ 36,5 млн. «Бруклин» ранее пытался договориться с 30-летним игроком о новом контракте.



Также сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» заинтересован в подписании Кайри Ирвинга и готов обменять на него Расселла Уэстбрука.

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