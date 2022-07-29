Эксперт по российскому праву из США: диктовать, произойдёт ли обмен Грайнер, будут русские

Специалист по российскому законодательству и политике, заместитель директора Института Кеннана Уильям Померанц высказался о ситуации с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер, задержанной в России за контрабанду наркотических веществ.



«США в значительной степени выложили свои карты на стол, и теперь за рулём русские. Теперь они будут диктовать, произойдёт ли этот обмен и как быстро он может случиться», — приводит слова Померанца издание Yahoo Sports.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден-младший лично одобрил обмен российского предпринимателя Виктора Бута, осуждённого в США на 25 лет тюрьмы, на двух американцев, задержанных в России: Грайнер и осуждённого за шпионаж Пола Уилана.