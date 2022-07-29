Аренас: Хардену не стоило идти на уступки по зарплате ради побед

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас высказался о решении звёздного защитника «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена отказаться от опции игрока на подписание контракта с командой.



«Хардену не стоило идти на уступки по зарплате ради побед. Это не его проблема. Ты не должен отказываться от положенных денег ради достижения успеха. Стоит помнить, что ты миллионер, который идёт на уступки миллиардеру. Это нелогично и неправильно. Ты миллионер и ты идешь на понижение зарплаты, чтобы помочь миллиардеру, так? То есть сам ты не хочешь стать миллиардером?» — приводит слова Аренаса Sportskeeda.



Напомним, ранее Харден отказался от опции игрока, которая позволила бы ему подписать новый контракт на $ 47 млн, и заключил соглашение на меньшую сумму, чтобы дать клубу возможность пригласить новичков.