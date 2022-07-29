Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Глава МИД РФ подтвердил, что готов выслушать предложения США по обмену Грайнер

Глава МИД РФ подтвердил, что готов выслушать предложения США по обмену Грайнер
Комментарии

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что готов выслушать предложения госсекретаря США Энтони Блинкена по обмену заключёнными, в том числе баскетболистки Бриттни Грайнер.

«Если речь об обмене заключенными, лицами, которые содержатся под стражей в США и России, то мы уже комментировали от имени МИД, что эта тема рассматривалась более года назад на женевской встрече в июне 2021 года между президентами Путиным и Байденом, там они договорились уполномочить компетентных лиц заниматься этими вопросами. И МИД не из их числа. Но тем не менее послушаем, что он может сказать», — приводит слова Сергея Лаврова ТАСС.

Ранее госсекретарь Вашингтона Энтони Блинкен сообщал, что Москве сделано содержательное предложение по Полу Уилану и Грайнер.

Напомним, Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. У американской баскетболистки была обнаружена жидкость для курения, содержащая гашишное масло. Грайнер обвиняется в контрабанде наркотиков и их незаконной перевозке.

Обмен между США и Россией. Америка начала действовать, но радоваться Грайнер пока рано Обмен между США и Россией. Америка начала действовать, но радоваться Грайнер пока рано
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022