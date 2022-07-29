Глава МИД РФ подтвердил, что готов выслушать предложения США по обмену Грайнер

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что готов выслушать предложения госсекретаря США Энтони Блинкена по обмену заключёнными, в том числе баскетболистки Бриттни Грайнер.



«Если речь об обмене заключенными, лицами, которые содержатся под стражей в США и России, то мы уже комментировали от имени МИД, что эта тема рассматривалась более года назад на женевской встрече в июне 2021 года между президентами Путиным и Байденом, там они договорились уполномочить компетентных лиц заниматься этими вопросами. И МИД не из их числа. Но тем не менее послушаем, что он может сказать», — приводит слова Сергея Лаврова ТАСС.



Ранее госсекретарь Вашингтона Энтони Блинкен сообщал, что Москве сделано содержательное предложение по Полу Уилану и Грайнер.



Напомним, Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. У американской баскетболистки была обнаружена жидкость для курения, содержащая гашишное масло. Грайнер обвиняется в контрабанде наркотиков и их незаконной перевозке.