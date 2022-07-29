Эксперт: «Бруклину» стоит присмотреться к Кармело Энтони

Инсайдер Heavy Стив Балпетт считает, что «Бруклин Нетс» стоит присмотреться к варианту с приобретением свободного агента Кармело Энтони.



«Вариант с „Бруклином“ кажется рабочим. Он способен приносить пользу, при этом его контракт не будет большим. „Нетс“ однозначно стоит присмотреться к Кармело Энтони», — написал в своей колонке Баплетт.



В минувшем сезоне Кармело Энтони принял участие в 69 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем 13,3 очка, совершал 4,2 подбора и отдавал одну результативную передачу. Форвард перебрался в «Лейкерс» перед началом прошлого сезона. До этого он два года выступал за «Портленд».

С 2007 по 2017 год Энтони принял участие в 10 из 11 Матчей звёзд НБА, а по итогам сезона-2012/2013 стал самым результативным игроком регулярного чемпионата.