Эксперт: «Бруклину» стоит присмотреться к Кармело Энтони

Инсайдер Heavy Стив Балпетт считает, что «Бруклин Нетс» стоит присмотреться к варианту с приобретением свободного агента Кармело Энтони.
«Вариант с „Бруклином“ кажется рабочим. Он способен приносить пользу, при этом его контракт не будет большим. „Нетс“ однозначно стоит присмотреться к Кармело Энтони», — написал в своей колонке Баплетт.
В минувшем сезоне Кармело Энтони принял участие в 69 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем 13,3 очка, совершал 4,2 подбора и отдавал одну результативную передачу. Форвард перебрался в «Лейкерс» перед началом прошлого сезона. До этого он два года выступал за «Портленд».
С 2007 по 2017 год Энтони принял участие в 10 из 11 Матчей звёзд НБА, а по итогам сезона-2012/2013 стал самым результативным игроком регулярного чемпионата.
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