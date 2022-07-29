Инсайдер: Майлз Тёрнер хочет сменить команду

Центровой «Индианы Пэцсерс» Майлз Тёрнер хотел бы сменить команду, сообщает инсайдер The Athletic Боб Кравиц.
«Это не мои догадки, Майлз Тернер не заинтересован в том, чтобы оставаться в Индианаполисе», — заявил Кравиц в подкасте Setting The Pace.
В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата НБА Тёрнер принля участие в 42 матчах, набирая в среднем 12,9 очка, совершая 7,1 подбора и 2,8 блок-шота.
В марте 2022 года Тёрнер получил травму, и-з-за которой пропустил концовку сезона НБА.
Ранее Кравиц сообщал, что «Индиана Пэйсерс» отклонила предложение «Лос-Анджелес Лейкерс» об обмене — калифорнийцы предлагали «Индиане» Расселла Уэстбрука и драфт-пик первого раунда, а взамен хотели получить Бадди Хилда и Майлза Тёрнера. «Пэйсерс» готовы согласиться на обмен только в том случае, если «Лейкерс» добавят ещё один пик в сделку.
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