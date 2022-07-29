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Баркли: «Голден Стэйт» может показывать отличную игру ещё очень долго

Баркли: «Голден Стэйт» может показывать отличную игру ещё очень долго
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Бывшая звезда НБА Чарльз Баркли считает, что у молодых игроков «Голден Стэйт Уорриорз» большое будущее.

«Уорриорз» проделали огромную работу. У них отличная организация, у них прекрасные игроки, а то, что делает их генеральный менеджер, просто нвероятно. Я даже не говорил про Джеймса Уайзмена. Только представьте, у них есть Уайзмен, Куминга, Пул, Муди. Эта команда может показывать отличную игру еще очень долго.

Я знаю, что молодые парни постарше уже не первой молодости, но если эти молодые парни смогут играть, они будут хороши на протяжении следующих 10 лет», — приводит слова Чарльза Баркли NBC Sports.

Ранее Чарльз Баркли включил Стефена Карри в список лучших разыгрывающих в истории баскетбола.

Баркли набирал 9 кг за два дня, дрался с фанатами и О'Нилом. Но не смог победить Джордана Баркли набирал 9 кг за два дня, дрался с фанатами и О'Нилом. Но не смог победить Джордана
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