Баркли: «Голден Стэйт» может показывать отличную игру ещё очень долго

Бывшая звезда НБА Чарльз Баркли считает, что у молодых игроков «Голден Стэйт Уорриорз» большое будущее.



«Уорриорз» проделали огромную работу. У них отличная организация, у них прекрасные игроки, а то, что делает их генеральный менеджер, просто нвероятно. Я даже не говорил про Джеймса Уайзмена. Только представьте, у них есть Уайзмен, Куминга, Пул, Муди. Эта команда может показывать отличную игру еще очень долго.



Я знаю, что молодые парни постарше уже не первой молодости, но если эти молодые парни смогут играть, они будут хороши на протяжении следующих 10 лет», — приводит слова Чарльза Баркли NBC Sports.



Ранее Чарльз Баркли включил Стефена Карри в список лучших разыгрывающих в истории баскетбола.