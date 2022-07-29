Баркли: «Голден Стэйт» может показывать отличную игру ещё очень долго
Поделиться
Бывшая звезда НБА Чарльз Баркли считает, что у молодых игроков «Голден Стэйт Уорриорз» большое будущее.
«Уорриорз» проделали огромную работу. У них отличная организация, у них прекрасные игроки, а то, что делает их генеральный менеджер, просто нвероятно. Я даже не говорил про Джеймса Уайзмена. Только представьте, у них есть Уайзмен, Куминга, Пул, Муди. Эта команда может показывать отличную игру еще очень долго.
Я знаю, что молодые парни постарше уже не первой молодости, но если эти молодые парни смогут играть, они будут хороши на протяжении следующих 10 лет», — приводит слова Чарльза Баркли NBC Sports.
Ранее Чарльз Баркли включил Стефена Карри в список лучших разыгрывающих в истории баскетбола.
Комментарии
- 29 июля 2022
-
22:44
-
20:57
-
19:59
-
18:50
-
17:58
-
16:46
-
15:45
-
15:42
-
14:41
-
12:55
-
12:18
-
12:01
-
10:53
-
09:53
-
01:52
-
00:56
-
00:42
- 28 июля 2022
-
23:59
-
22:55
-
21:57
-
20:56
-
20:00
-
18:53
-
16:07
-
15:55
-
15:40
-
14:28
-
13:45
-
12:38
-
12:01
-
10:45
-
10:12
-
09:35
-
05:46
-
00:44
Партнерский контент