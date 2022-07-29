С 1-го номера драфта НБА сняли обвинения в подстрекательстве к вождению в нетрезвом виде

Прокуратура Северной Каролины сняла обвинения с первого номера драфта НБА 2022 года Паоло Банкеро в пособничестве и подстрекательстве к вождению в нетрезвом виде, сообщает ESPN. Майкл Саварино, внук легендарного тренера университета Дьюк Майка Кшишевски, признал себя виновным в вождении в нетрезвом виде.



Саварино теперь будет находиться на годичном испытательном сроке.



Банкеро и Саварино были арестованы в ноябре 2021 года. Саварино находился за рулём в нетрезвом виде, а Банкеро были предъявлены обвинения в связи с тем, что автомобиль был зарегистрирован на его имя.



Паоло Банкеро был выбран под первым пиком на драфте 2022 года и подписал контракт с «Орландо Мэджик». Форвард уже выступал за новую команду в Летней лиге НБА, набрав в дебютном матче 17 очков при четырёх подборах и шести передачах.



Ранее Банкеро играл за Университет Дьюка в NCAA. Там Паоло провёл 39 матчей в прошлом сезоне, в которых набирал в среднем за игру 17,2 очка, совершал 7,8 подбора и отдавал 3,2 результативные передачи.

Новость по теме Первый номер драфта-2022 Банкеро подпишет контракт с брендом Майкла Джордана