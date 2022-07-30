CNN: Россия запросила бывшего офицера ФСБ в обмен на Грайнер

Российская сторона потребовала от США, чтобы к предложенному обмену Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана был добавлен бывший полковник внутренней разведки страны Вадим Красиков, сообщает CNN. По информации источника, такой запрос был отправлен в июле 2022 года через неофициальные каналы ФСБ.



Однако правительство США не рассматривало это как дополнение к предложению по обмену в связи с тем, что Красиков находится под стражей в Германии пор обвинению в убийстве.



Тем не менее, по информации высокопоставленного источника в правительстве Германии, администрация президента США Джо Байдена настроена вернуть Грайнер и Уилана, в связи с чем сделала запрос в Германию.



Ожидается, что Россия потребует освобождения двух заключенных в обмен на Грайнер и Уилана, даже если вариант с Красиковым окажется невыполнимым со стороны США.