Лавров и Блинкен обсудили предложение об обмене баскетболистки Бриттни Грайнер

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре обсудили двусторонние отношения РФ и США. В частности, был проведён диалог по поводу обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, задержанной за перевозку наркотических средств и полицейского Пола Уилана.

«Я поговорил с министром Лавровым. У нас был откровенный и прямой разговор. Я настаивал на том, чтобы Кремль принял наше предложение об освобождении Пола Уилана и Бриттни Грайнер», — приводит слова Блинкена РИА Новости.

В ответ на это Сергей Лавров призвал коллегу вернуться в режим «тихой дипломатии». «Касательно возможного обмена заключённых граждан России и США с российской стороны настоятельно предложено вернуться в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов, диалога в режиме «тихой дипломатии», — говорится в сообщении на официальном сайте МИД РФ.

Напомним, Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. У американской баскетболистки была обнаружена жидкость для курения, содержащая гашишное масло.

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