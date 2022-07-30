Лавров и Блинкен обсудили предложение об обмене баскетболистки Бриттни Грайнер

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре обсудили двусторонние отношения РФ и США. В частности, был проведён диалог по поводу обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, задержанной за перевозку наркотических средств и полицейского Пола Уилана.
«Я поговорил с министром Лавровым. У нас был откровенный и прямой разговор. Я настаивал на том, чтобы Кремль принял наше предложение об освобождении Пола Уилана и Бриттни Грайнер», — приводит слова Блинкена РИА Новости.
В ответ на это Сергей Лавров призвал коллегу вернуться в режим «тихой дипломатии». «Касательно возможного обмена заключённых граждан России и США с российской стороны настоятельно предложено вернуться в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов, диалога в режиме «тихой дипломатии», — говорится в сообщении на официальном сайте МИД РФ.
Напомним, Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. У американской баскетболистки была обнаружена жидкость для курения, содержащая гашишное масло.
Грайнер могут обменять на Виктора Бута. Главные новости дня.
- 30 июля 2022
-
05:52
-
00:30
- 29 июля 2022
-
23:56
-
22:44
-
20:57
-
19:59
-
18:50
-
17:58
-
16:46
-
15:45
-
15:42
-
14:41
-
12:55
-
12:18
-
12:01
-
10:53
-
09:53
-
01:52
-
00:56
-
00:42
- 28 июля 2022
-
23:59
-
22:55
-
21:57
-
20:56
-
20:00
-
18:53
-
16:07
-
15:55
-
15:40
-
14:28
-
13:45
-
12:38
-
12:01
-
10:45
-
10:12