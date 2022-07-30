Леброн может покинуть «Лейкерс», только чтобы сыграть в одной команде с сыном

Инсайдер Марк Стейн сообщает, что звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс захочет уйти из калифорнийской команды только для того, чтобы сыграть в одной команде с сыном Бронни Джеймсом.
«Сейчас в лиге большинство людей склоняются ко мнению, что только перспектива сыграть в команде с Бронни может заставить Леброна покинуть «Лейкерс». Сейчас Джеймс-младший продолжает развиваться как потенциальный игрок НБА и в 2024 году планирует выдвинуть свою кандидатуру на драфт НБА», — сообщает Стейн в социальных сетях.
Сам Леброн уже неоднократно признавался, что последний сезон в профессиональной карьере хотел бы провести в одной команде с Бронни.
Стоит отметить, что в 2024 году, когда Джеймс-младший окажется на драфте НБА, Леброну будет 39 лет.
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