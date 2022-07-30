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Кайри Ирвинг: после завершения карьеры в НБА буду играть в разных лигах и учить молодёжь

Кайри Ирвинг: после завершения карьеры в НБА буду играть в разных лигах и учить молодёжь
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Звёздный разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг рассказал о своих дальнейших карьерных планах.

«Мне не нужно каким-то образом дополнительно мотивировать себя. Сейчас меня ждёт уже 12-й сезон в лучшей лиге мира, и я с каждым годом становлюсь всё лучше. Когда мне будет 38 лет, то у меня появится время, чтобы вспомнить всю свою карьеру, подумать об этом. Я это обязательно сделаю, но пока планирую наслаждаться.

Но я не сказал, что в 38 лет брошу баскетбол совсем. Я буду ездить играть в разных лигах по всему миру и учить молодёжь тому, что знаю и умею», — приводит слова Ирвинга Larry Brown Sports.

Кайри Ирвинг является чемпионом НБА 2016 года. С 2019 года разыгрывающий выступает за «Бруклин Нетс».

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