Каухерд: Дрэймонд Грин делает разницу для «Уорриорз» и заслуживает максимальный контракт

Телеведущий Колин Каухерд объяснил, почему, по его мнению, форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин заслуживает получить максимальный контракт.
«У Грина ключевая роль — он делает разницу в обороне и запускает практически все процессы в атаке. В финале НБА прошедшего сезона я, как и многие журналисты, утверждал, что у «Селтикс», вероятно, лучшая оборона за последние 10 лет. В конце финала я уже считал, что «Уорриорз» защищаются лучше. Всё благодаря двум игрокам — Эндрю Уиггинсу и Дрэймонду Грину.
Доэймонд пользуется расположением Карри, у него лучшая разница по набранным и пропущенным очкам во всём плей-офф, у «Голден Стэйт» лучшая защита в лиге, а Грин её возглавляет. Не знаю, по мне, этот парень заслуживает получать много денег», — приводит слова Каухерда Fadeaway World.
- 30 июля 2022
-
17:27
-
16:58
-
15:44
-
14:35
-
13:54
-
12:55
-
12:34
-
11:42
-
10:43
-
09:38
-
05:52
-
00:30
- 29 июля 2022
-
23:56
-
22:44
-
20:57
-
19:59
-
18:50
-
17:58
-
16:46
-
15:45
-
15:42
-
14:41
-
12:55
-
12:18
-
12:01
-
10:53
-
09:53
-
01:52
-
00:56
-
00:42
- 28 июля 2022
-
23:59
-
22:55
-
21:57
-
20:56
-
20:00