Каухерд: Дрэймонд Грин делает разницу для «Уорриорз» и заслуживает максимальный контракт

Телеведущий Колин Каухерд объяснил, почему, по его мнению, форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин заслуживает получить максимальный контракт.



«У Грина ключевая роль — он делает разницу в обороне и запускает практически все процессы в атаке. В финале НБА прошедшего сезона я, как и многие журналисты, утверждал, что у «Селтикс», вероятно, лучшая оборона за последние 10 лет. В конце финала я уже считал, что «Уорриорз» защищаются лучше. Всё благодаря двум игрокам — Эндрю Уиггинсу и Дрэймонду Грину.



Доэймонд пользуется расположением Карри, у него лучшая разница по набранным и пропущенным очкам во всём плей-офф, у «Голден Стэйт» лучшая защита в лиге, а Грин её возглавляет. Не знаю, по мне, этот парень заслуживает получать много денег», — приводит слова Каухерда Fadeaway World.

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