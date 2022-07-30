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Клубы НБА спрашивали у «Лейкерс» о возможности обмена Леброна Джеймса

Клубы НБА спрашивали у «Лейкерс» о возможности обмена Леброна Джеймса
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вызывает интерес у других команд, сообщил инсайдер Марк Стейн в своём подкасте. По информации источника, некоторые клубы обращались в «Лейкерс» с вопросом о возможности обмена Леброна.

При этом «Лейкерс» не заинтересованы в расставании с Джеймсом, который через год станет свободным агентом.

Леброн является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.

Ранее Стейн сообщал, что звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс захочет уйти из калифорнийской команды только для того, чтобы сыграть в одной команде с сыном Бронни Джеймсом.

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