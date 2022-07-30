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Кьюбан включил Дончича в топ-2 лучших игроков НБА

Кьюбан включил Дончича в топ-2 лучших игроков НБА
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Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан высказался об игре лидера команды Луки Дончича.

«Дончич — лучший или второй лучший игрок в НБА. Он зверь. Он очень хорош, и он добавит ещё несколько элементов к своей игре этим летом», — приводит слова Кьюбана BasketNews.

Суперзвезда «Далласа» Лука Дончич трижды за свои первые четыре сезона в НБА входил в символическую пятёрку. В этом году 23-летний словенец вывел «Маверикс» в финал Западной конференции. На протяжении своей карьеры защитник в среднем набирает за матч 26,4 очка, делает 8,5 подбора и 8 передач, а также показывает вторую среднюю результативность в истории плей-офф НБА – 32,5 очка за матч.

«Даллас Маверикс» в минувшем сезоне НБА дошёл до полуфинала, где уступил «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 1-4.

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