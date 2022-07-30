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Леброн Джеймс вложил € 30 млн в производство велосипедов

Леброн Джеймс вложил € 30 млн в производство велосипедов
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Компания LRMR Ventures, основанная лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом, инвестировала около € 30 млн в фирму Canyon Bicycles — немецкого производителя велосипедов, сообщает журналист Cyclingnews Джош Крокстон.

Леброн увлекается ездой на велосипеде. В конце 2000-х годов он сделал вложение в акции производителя Cannondale, что стало одним из самых выгодных бизнес-проектов баскетболиста.

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.

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