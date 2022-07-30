Стэйси Кинг рассказал, чем Дончич похож на Майкла Джордана

Трехкратный чемпион НБА в составе «Чикаго» Стэйси Кинг поделился мнением о лидере «Даллас Маверикс» Луке Дончиче.



«Вы знаете, что разговоры Букера и других парней во время серии с «Финиксом» не понравились Дончичу. Я помню, как после матча Лука сказал, что некоторые игроки много болтают, когда выигрывают. Это напомнило мне Майкла Джордана. Так поступил бы Эм Джей. Так поступил бы Ларри Бёрд. Он дал понять, что не позволит говорить о себе всякую чушь. Они задели его, и он был готов отомстить. Мне казалось, что это поворотный момент в серии», — приводит слова Кинга Fadeaway World.



Суперзвезда «Далласа» Лука Дончич трижды за свои первые четыре сезона в НБА входил в символическую пятёрку. В этом году 23-летний словенец вывел «Маверикс» в финал Западной конференции. На протяжении своей карьеры защитник в среднем набирает за матч 26,4 очка, делает 8,5 подбора и 8 передач, а также показывает вторую среднюю результативность в истории плей-офф НБА – 32,5 очка за матч.



«Даллас Маверикс» в минувшем сезоне НБА дошёл до полуфинала, где уступил «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 1-4.