«На Багамах всё становится лучше». Клэй Томпсон показал, как проводит время. Фото

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон разместил новый пост в своих социальных сетях, показав, как отдыхает перед стартом нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации.



«На Багамах всё становится лучше», — написал Томпсон, добавив фотографию с пляжа.

Фото: Из личного архива Клэя Томпсона

Напомним, «Голден Стэйт» стал чемпионом НБА по итогам минувшего сезона. В финальной серии, которая продлилась шесть матчей, баскетболисты «Уорриорз» обыграли соперников из «Бостон Селтикс». В составе победителей в шестом матче серии, который и стал победным для «Голден Стэйт», самым результативным стал звёздный защитник Стефен Карри, на счету которого 34 очка, семь подборов и семь передач.

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022: