Гомельский высказался об уходе Боломбоя и Пангоса из ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о решении центрового Джоэла Боломбоя и разыгрывающего Кевина Пангоса покинуть ЦСКА, а также отреагировал на мнение, что красно-синие должны подать в суд на обоих игроков. Напомним, Боломбой недавно стало игроком «Олимпиакоса», Пангос перешёл в «Милан».
«Искусственное приостановление спортивной карьеры, лишение права участвовать в крупнейших международных соревнованиях является причиной, которая заставляет задуматься об изменении в направлении движения по жизни или о смене спортивного гражданства. Получение другого образования и запуск карьеры в другой области — очень сложное решение, связанное с приложением титанических усилий совершенно в другой области. Для многих спортсменов такой шаг выглядит очень сложным и нежелательным.
А нарушение контрактных обязательств, заранее одобренное МОК и международными спортивными федерациями, позволяет продолжить жизнь в прежнем русле, но в другом клубе и в другой стране. Я не беру на себя право осуждать таких людей. Как на войне, кто-то проявляет героизм и идёт в атаку, а кто-то отсиживается за спинами этих героев. Если говорить о последующих действиях клубов, из которых бежали такие спортсмены, то необходимо защищать свои права, но выработать общую линию такой защиты и просчитать вынужденные расходы на подобные действия. Поступать в любом случае следует предельно рационально», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:
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