Источник: «Торонто» расторг контракт с 24-летним игроком

В «Торонто Рэпторс» приняли решение расстаться с 24-летним атакующим защитником Армони Бруксом. Об этом в своих социальных сетях рассказал обозреватель Блейк Мёрфи.



Брукс имел частично гарантированный контракт на следующий сезон, по которому мог заработать $ 1,8 миллиона. «Торонто» выплатит игроку лишь $ 50 000. После 1 августа и до начала регулярного чемпионата сумма могла составить $ 250 000.



Ожидается, что в скором времени Брукс присоединится к другой команде НБА на тренировочном сборе. В предыдущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Армони принял участие в 13 матчах в рамках регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 2,6 очка, 1,7 подбора и 1 передачу.

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022: