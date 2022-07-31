Источник: «Торонто» расторг контракт с 24-летним игроком
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В «Торонто Рэпторс» приняли решение расстаться с 24-летним атакующим защитником Армони Бруксом. Об этом в своих социальных сетях рассказал обозреватель Блейк Мёрфи.
Брукс имел частично гарантированный контракт на следующий сезон, по которому мог заработать $ 1,8 миллиона. «Торонто» выплатит игроку лишь $ 50 000. После 1 августа и до начала регулярного чемпионата сумма могла составить $ 250 000.
Ожидается, что в скором времени Брукс присоединится к другой команде НБА на тренировочном сборе. В предыдущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Армони принял участие в 13 матчах в рамках регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 2,6 очка, 1,7 подбора и 1 передачу.
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