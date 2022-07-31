Майкл Джордан отдохнул на озере Комо с актёром Джорджем Клуни
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Легенда Национальной баскетбольной ассоциации Майкл Джордан провёл время на лодке на озере Комо в Италии вместе со знаменитым голливудским актёром Джорджем Клуни. Об этом информирует издание Entertainment Tonight.
Вместе с Джорданом была и его жена. Сообщается, что встреча прошла в непринуждённой обстановке.
Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.
5 удивительных вещей, которыми владеет Майкл Джордан:
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