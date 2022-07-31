Адебайо: если бы я мог остаться в «Майами» до конца карьеры, я бы так и сделал

Форвард «Майами Хит» Бэм Адебайо рассказал о том, что он хотел бы остаться в команде до конца карьеры.
«Если бы я мог остаться в клубе до конца карьеры, я бы так и сделал. Многие люди здесь видели, как я прошел путь от лотерейного 14-го выбора на драфте к неотъемлемой части этой организации. Когда люди наблюдают за твоим ростом, это очень круто.
Я чувствую, что они верят в меня. У них есть упрямый парень, который не собирается бросать своих товарищей по команде в любой ситуации. Это просто взаимное уважение. Чувствую, что многие команды хотят меня, но это вопрос уважения. Пэт Райли, Микки Эрисон и Энди Элисберг верят в меня. Мы способны стать лучше и принести этому городу ещё один титул», — приводит слова Адебайо Miamiherald.
В минувшем сезоне Адебайо принял участие в 56 матчах за «Майами». В них 25-летний форвард набирал в среднем 19,1 очка, совершал 10,1 подбора и отдавал 3,1 результативной передачи.
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