Самый титулованный игрок в истории НБА Билл Расселл скончался в возрасте 88 лет

Легендарный центровой «Бостон Селтикс» Билл Расселл умер в возрасте 88 лет.

Расселл является самым титулованным игроком в истории НБА. На его счету 11 чемпионских титулов за 13 сезонов.



На протяжении всей карьеры Расселл выступал в составе «Бостона». Помимо 11 титулов, он пять раз становился MVP лиги и 11 раз участвовал в Матче звёзд НБА.

«С тяжёлым сердцем мы хотим передать это сообщение всем друзьям, поклонникам и последователям Билла: Билл Расселл, самый титулованный победитель в истории американского спорта, мирно скончался сегодня в возрасте 88 лет, рядом с ним была его жена Жаннин», — говорится в «твиттере» баскетболиста.