Тейтум считает, что все игроки «Бостона» останутся в команде на следующий сезон

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум выразил уверенность в том, что все игроки останутся в команде на следующий сезон.

«У нас ведь нет свободных агентов в команде, поэтому все должны остаться», — приводит слова Тейтума Fadeaway World.

Ранее «Селтикс» предлагали «Бруклин Нетс» Джейлена Брауна, Деррика Уайта и драфт-пик в обмен на Кевина Дюрэнта.

Напомним, в минувшем сезоне НБА «Бостон» вышел в финал чемпионата, где встречался с «Голден Стэйт Уорриорз». В финальной серии «Голден Стэйт» обыграли «Бостон» со счётом 4-2. Для «Селтикс» это был первый финал с 2010 года. «Уорриорз», в свою очередь, провели уже шестой финал за восемь лет. В четырёх из них калифорнийцы выиграли.