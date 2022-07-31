Майкл Джордан отреагировал на смерть Билла Расселла
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Легендарный баскетболист Майкл Джордан высказался по поводу смерти 88-летнего Билла Расселла.
«Билл Расселл был первопроходцем – как игрок, как чемпион, как первый чернокожий главный тренер в НБА и активист. Он открыл путь и стал примером для каждого чернокожего игрока, который пришёл в лигу после него, включая меня. Мир потерял легенду. Мои соболезнования его семье. Пусть покоится с миром», — приводит слова Джордана журналист Шэмс Чарания.
Расселл является самым титулованным игроком в истории НБА. На его счету 11 чемпионских титулов за 13 сезонов.
На протяжении всей карьеры Расселл выступал в составе «Бостона». Помимо 11 титулов, он пять раз становился MVP лиги и 11 раз участвовал в Матче звёзд НБА.
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