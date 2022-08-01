Мэджик Джонсон: Билл Расселл был моим кумиром

Пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон прокомментировал новость о смерти легендарного баскетболиста Билла Рассела.
«Билл Расселл был моим кумиром. Я наблюдал за тем, что он делает и на площадке, и вне её. Он доминировал, выиграл 11 перстней. Если мы говорим о его достижениях вне баскетбольной площадки, то он проложил путь для таких, как я. Он боролся за социальную справедливость, за равенство, за гражданские права. Я им восхищался.
Несмотря на свои достижения, это был очень скромный и вежливый человек. Билл всегда наставлял меня, давал советы. Никогда не упускал возможности похвалить. Навсегда запомню его смех, чувство мора и любовь к баскетболу. Его уход — огромная потеря для всего баскетбольного мира», — написал Джонсон в социальных сетях.
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