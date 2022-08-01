Игуодала сравнил «Уорриорз»-2017 с «Чикаго» Майкла Джордана

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала считает, что «Чикаго»-1996 с Майклом Джорданом обыграл бы «Уорриорз»-2017, за который ещё выступал Кевин Дюрант.
«Я однозначно выбираю «Чикаго Буллз» и даже не планирую спорить по этому поводу. Всегда ставлю на команду Джордана, разве что за исключением Dream Team 1992 года. Безусловно, «Уорриорз» — более талантливая команда, но у «Буллз» более высокий уровень IQ. Наше преимущество в том, что мы лучше бросаем.
Был бы очень интересный матч. Есть один аспект, который зачастую не рассматривают — «Чикаго» отлично контролировал темп игры. Может, они не набирали много очков, но всё держали под контролем. Они умели максимально ограничить соперника во владении мячом», — приводил слова Игуодалы Fadeaway World.
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