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Игуодала сравнил «Уорриорз»-2017 с «Чикаго» Майкла Джордана

Игуодала сравнил «Уорриорз»-2017 с «Чикаго» Майкла Джордана
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала считает, что «Чикаго»-1996 с Майклом Джорданом обыграл бы «Уорриорз»-2017, за который ещё выступал Кевин Дюрант.

«Я однозначно выбираю «Чикаго Буллз» и даже не планирую спорить по этому поводу. Всегда ставлю на команду Джордана, разве что за исключением Dream Team 1992 года. Безусловно, «Уорриорз» — более талантливая команда, но у «Буллз» более высокий уровень IQ. Наше преимущество в том, что мы лучше бросаем.

Был бы очень интересный матч. Есть один аспект, который зачастую не рассматривают — «Чикаго» отлично контролировал темп игры. Может, они не набирали много очков, но всё держали под контролем. Они умели максимально ограничить соперника во владении мячом», — приводил слова Игуодалы Fadeaway World.

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