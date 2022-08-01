Федерация баскетбола Франции запретила вызывать в сборную игроков российских клубов

Французская федерация баскетбола выпустила официальное заявление, согласно которому игроки, выступающие за российские и белорусские клубы, не будут вызываться в национальную команду.



«На заседании от 28 июля Федеральное бюро приняло решение, что игроки и персонал, подписавшие контракт с российским или белорусским клубом, не будут вызываться в сборную Франции до тех пор, пока не снимут меры по исключению из международных соревнований.



Кроме того, данное решение распространяется на игроков, которые уже подписали контракты с российским или белорусским клубом», — говорится в заявлении федерации.



Напомним, ранее УНИКС объявил о подписании французского форварда Луи Лабери, а московский ЦСКА подписал Ливио Жан-Шарля.

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