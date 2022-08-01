Энес Кантер Фридом: не получаю предложения из НБА из-за негативных высказываний про Китай
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Свободный агент Энес Кантер Фридом объяснил, почему с ним не хотят подписывать контракт в НБА, а также рассказал, по какой причине не вернётся в Евролигу.
«Рынок свободных агентов открыт уже месяц, я должен был привлечь внимание клубов НБА. За это лето я не получил ни одного предложения из-за своих негативных высказываний про Китай в последние месяцы. Китай — важная часть бизнеса. НБА разрешает говорить, что угодно, пока это не коснётся денег. А потом тебя выгонят.
Я понимал, что заплачу за слова, но не жалею. Есть вещи важнее меня, баскетбола и НБА. Мне 30, я пока не планирую завершать карьеру. В Турцию не могу — это билет в один конец. Евролига? Титульным спонсором является турецкая компания», — цитирует Фридома Eurohoops.
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