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«Нижний Новгород» подписал американского защитника Джермейна Лава

«Нижний Новгород» подписал американского защитника Джермейна Лава
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Американский защитник Джермейн Лав подписал контракт с «Нижним Новгородом». Об этом баскетбольный клуб сообщил на своём официальном сайте.

Соглашение с 33-летним баскетболистом подписано до конца сезона.

Лав выступал за Университет Иллинойса, а в 2013 году оказался в Литве, где в итоге сменил четыре клуба. Также в карьере защитника были выступления за «Верону», польский «Трефл Сопот», греческий «Холаргос».

Последние два сезона Лав провёл в греческом ПАОКе. В первом сезоне американец помог команде выйти в Лигу чемпионов. В европейском турнире Лав набирал в среднем 12 очков, совершал 2,5 подбора и отдавал 2,7 результативные передачи.

В национальном чемпионате Джермейн набирал 14 очков при 2,8 подбора и 2,5 передачи.

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