Инсайдер: критика дала дополнительную мотивацию Энтони Дэвису
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Инсайдер Марк Стейн в своём подкасте рассказал, как повлияла критика на форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса.
В июне Дэвис заявил, что не брал мяч в руки с апреля, что вызвало недовольство болельщиков и экспертов.
«Поразительное заявление Энтони Дэвиса о том, что он не прикасался к мячу с апреля, в итоге обернулось удачей. После того как форвард получил столько критики, он начал тренироваться вдвойне усерднее. Критика стала для него дополнительной мотивацией», — сообщил Стейн.
Ранее тренер Дэвиса также сообщил, что игрок занимается индивидуально каждый день в 5 утра и совершает по 400 попаданий за тренировку.
В минувшем сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» не смог пробиться в плей-офф, заняв 11-е место в Западной конференции.
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