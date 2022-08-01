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НБА подозревает «Никс» в тамперинге при подписании Брансона

НБА подозревает «Никс» в тамперинге при подписании Брансона
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НБА начала расследование на предмет нарушений правила тамперинга в «Нью-Йорк Никс» при подписании контракта с Джейленом Брансоном, сообщает Yahoo Sports. Лига планирует изучить, не контактировали ли представители клуба с Брансоном до официального открытия рынка.

«Нью-Йорк Никс» объявил о переходе Джейлена Брансона на правах свободного агента 13 июля. При этом информация о сделке впервые появилась в прессе до открытия рынка свободных агентов. Игрок подписал четырёхлетний контракт. Ранее разыгрывающий выступал за «Даллас» на протяжении четырёх сезонов.

В минувшем сезоне Джейлен Брансон дошёл с «Маверикс» до полуфинала НБА, где его команда уступила «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 1-4. Показатели самого Брансона в сезоне составили 16,3 очка, 3,9 подбора и 4,8 передачи в среднем за игру.

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