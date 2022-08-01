Церковный: главная задача «Зенита» — подготовка своих воспитанников

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный высказался о политике клуба в отношении молодых игроков.



«Я бы сказал, что лимит на легионеров значительно изменился, и нам приходится пересматривать подходы к комплектованию команды. Все воспитанники академии баскетбола «Зенит», которые представляют интерес для основной команды, обязательно будут задействованы в тренировочном процессе на предсезонном этапе. А уже по итогам сделаем выводы.



Наша главная задача – подготовка своих воспитанников и создание условий для их спортивного совершенствования. Мы хотим добиться того, чтобы воспитанники «Зенита» и петербургского баскетбола составляли нашу основу.



Клуб осознанно отказался от команды Суперлиги два сезона назад и сейчас, согласно нашей программе, вновь становится участником второго дивизиона, заявив в этот турнир фарм-команду. Отличие в том, что теперь в Суперлиге больше половины – это воспитанники академии.



Суперлига – это не обозначение статуса клуба, а в первую очередь финальный этап подготовки спортивного резерва для основной команды.



В Кубке России планируем выступать основной командой с учётом лимитов и регламентов. Задача как обычно – побеждать», — приводит слова Церковного официальный сайт «Зенита».

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