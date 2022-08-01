Сет Карри: если Симмонс будет точнее на штрафных, то станет неудержимым
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Защитник команды НБА «Бруклин Нетс», американец Сет Карри высказался об одноклубнике и первом номере драфта 2016 года, австралийском игроке Бене Симмонсе.
«Бену можно обходиться и без бросков. Ему просто нужно делать то, что у него и так получается: защищаться, осуществлять подборы, создавать возможности для партнёров и атаковать из-под кольца.
У него великолепные габариты и большой талант, из-за чего вам понадобятся два или три игрока, чтобы не пустить его в трёхсекундную зону. Бен неспроста принимал участие в Матчах всех звёзд (в 2019, 2020 и 2021 годах. – Прим. «Чемпионата»). Если он поднимет процент точности штрафных бросков, то станет неудержимым», – приводит слова Карри издание The Australian.
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