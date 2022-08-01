Грег Попович: наследие Билла Расселла будет жить вечно

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович высказался по поводу смерти 88-летнего Билла Расселла.
«Наследие Билла Расселла будет жить вечно. Он был невероятной силой как на паркете, так и за пределами площадки. Его улыбка и отношение к другим притягивали. 11 чемпионских перстней говорят нам о том, что он был истинным победителем. Но самые главные достижения были достигнуты в другом – это шесть десятилетий непрестанной борьбы за гражданские права и изменения в обществе. Билл Расселл сделал этот мир лучше», — цитирует Поповича пресс-служба «Сан-Антонио Спёрс».
Расселл является самым титулованным игроком в истории НБА. На его счету 11 чемпионских титулов за 13 сезонов.
На протяжении всей карьеры Расселл выступал в составе «Бостона». Помимо 11 титулов, он пять раз становился MVP лиги и 11 раз участвовал в Матче звёзд НБА.
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