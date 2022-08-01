Адетокунбо: Леброн тратит на своё тело $ 1,5 млн? У меня нет столько денег

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался о баскетболисте «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.



«Мне интересно, как Леброн сохраняет эту топовую форму и остается лучшим в мире в 18-м сезоне. Это очень интересно. Мне хочется знать, как это работает. Он стабилен на протяжении 18 лет. Он всегда на самом виду. Это невероятно. Леброна часто звалят, но, думаю, стоит отдавать ему должное чаще. Делать такое на протяжении 18 лет непросто.



Я бы хотел пойти по его стопам. Надеюсь, что тоже смогу играть 18-20 лет. Такова цель. Леброн тратит на своё тело $ 1,5 млн? Я не знаю, могу ли позволить себе такое. У меня нет столько денег. Ладно, шучу. С ума сойти. Он так стабилен, за этим очень интересно наблюдать», — приводит слова Адетокунбо Marca.