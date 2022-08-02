Карим Абдул-Джаббар прокомментировал уход из жизни Билла Расселла

Шестикратный чемпион НБА и шестикратный MVP чемпионата, а также рекордсмен ассоциации по числу набранных очков, американец Карим Абдул-Джаббар прокомментировал кончину соотечественника Билла Расселла.

Напомним, легендарный центровой «Бостон Селтикс» умер в возрасте 88 лет в минувшее воскресенье, 31 июля.

«Я знал Билла Расселла более 60 лет и хотел бы выразить ему свою признательность. Он был моим героем и примером для подражания», – написал Абдул-Джаббар в социальных сетях.

Билл Расселл, всю карьеру выступавший за «Селтикс», является рекордсменом Национальной баскетбольной ассоциации по числу титулов. За 13 сезонов он 11 раз становился чемпионом.

Ранее на новость об уходе Расселла отреагировал тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр.