Майк Джеймс рассказал, что Дюрант не верил в успех «Бруклина» в плей-офф НБА
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Защитник «Монако» Майк Джеймс рассказал о своём общении с лидером «Бруклин Нетс» Кевином Дюрантом.
«Дюрант позвонил мне перед стартом плей-офф. Он сказал, что скоро приедет в гости. «Ну да, я буду на матчах твоего плей-офф через пару недель. Нам никуда не деться от вылета», — сказал мне Дюрант, — приводит слова Майка Джеймса Fadeaway World.
Напомним, ранее стало известно, что Дюрант запросил обмен из «Бруклина». Пока неизвестно, в какой именно команде спортсмен может продолжить карьеру. Сообщается, что его менеджер работает с руководством «Бруклина» над поиском вероятного обмена.
Дюрант в минувшем сезоне провёл 55 матчей за «Бруклин Нетс», в которых набирал в среднем 29,9 очка за игру, совершал 7,4 подбора и делал 6,4 передачи.
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