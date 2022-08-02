Белый дом назвал несерьёзным встречное предложение России по обмену заключёнными

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США получили от России встречное предложение по поводу обмена заключенными, однако не считаю его серьёзным.

«Мы не рассматриваем это как серьёзное встречное предложение», — приводит слова Жан Пьер The Recount в своём «твиттере».

При этом, Жан-Пьер не раскрыла подробности предложения России.

Ранее сообщалось, что российская сторона потребовала от США, чтобы к предложенному обмену Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана был добавлен экс-полковник внутренней разведки страны Вадим Красиков.

Американская баскетболистка Грайнер обвиняется в контрабанде гашишного масла. Наркотические вещества были обнаружены в её багаже во время проверки в аэропорту Шереметьево. Позже спортсменка признала вину, но отметила, что непреднамеренно ввезла наркотические средства в страну.