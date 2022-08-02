В УНИКСе не исключают, что Лабери покинет команду из-за решения французской федерации

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачёв не исключает, что французский форвард Луи Лабери, пополнивший команду этим летом, может покинуть клуб.



Ранее французская федерация баскетбола официально объявила, что игроки российских и белорусских клубов не будет вызываться в сборную Франции.



«Я не знаю, повлияет ли это на нашего Луи Лабери. Мы всем делаем визы, они должны быть с нами в Казани. Если повлияет — обойдёмся без него. Может ли он уйти из клуба из-за этого решения федерации? Всё может быть. Но ничего, обойдёмся. Это алжирский француз. Неплохо, конечно, было бы иметь его в команде, но ладно. Переживать не стоит. Куда уж дальше переживать», — приводит слова Богачёва «Спорт-экспресс».



Помимо Луи Лабери, в Единой лиге ВТБ также играет форвард ЦСКА Ливио Жан-Шарль. Оба игрока перешли в российские клубы этим летом.

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