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В УНИКСе не исключают, что Лабери покинет команду из-за решения французской федерации

В УНИКСе не исключают, что Лабери покинет команду из-за решения французской федерации
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Президент казанского УНИКСа Евгений Богачёв не исключает, что французский форвард Луи Лабери, пополнивший команду этим летом, может покинуть клуб.

Ранее французская федерация баскетбола официально объявила, что игроки российских и белорусских клубов не будет вызываться в сборную Франции.

«Я не знаю, повлияет ли это на нашего Луи Лабери. Мы всем делаем визы, они должны быть с нами в Казани. Если повлияет — обойдёмся без него. Может ли он уйти из клуба из-за этого решения федерации? Всё может быть. Но ничего, обойдёмся. Это алжирский француз. Неплохо, конечно, было бы иметь его в команде, но ладно. Переживать не стоит. Куда уж дальше переживать», — приводит слова Богачёва «Спорт-экспресс».

Помимо Луи Лабери, в Единой лиге ВТБ также играет форвард ЦСКА Ливио Жан-Шарль. Оба игрока перешли в российские клубы этим летом.

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