Отец Карри: Стеф ещё долго будет играть на своём уровне

Известный в прошлом баскетболист Делл Карри, отец разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, оценил перспективы сына.
«Сейчас, глядя на его игру в 34 года, я могу точно сказать, что Стеф ещё долго будет выступать на своём уровне и сохранит продуктивность. Вполне возможно, что он в дальнейшем не будет набирать по 30 очков каждый вечер, но соперникам в любом случае придётся уделять ему внимание.
Очень важно, когда в команде есть игрок, который может стянуть на себя внимание защиты соперника. Это заметно упростит задачу остальным игрокам», — приводит слова Карри-старшего NBC Sports.
В минувшем сезоне «Голден Стэйт Уорриорз» завоевал чемпионский титул, обыграв в финале «Бостон Селтикс» со счётом 4-2, а Карри был признан самым ценным игроком финальной серии.
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