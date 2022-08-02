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Правозащитник обратился к Блинкену с просьбой обменять Бута на Бриттни Грайнер

Правозащитник обратился к Блинкену с просьбой обменять Бута на Бриттни Грайнер
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Вице-президент Российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников выступил с обращением к госсекретарю США Энтони Блинкену по поводу обмена заключённых.

«Хотелось бы выразить обеспокоенность вашей позицией относительно обмена Виктора Бута и Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Сейчас ситуация выглядит так, будто Бриттни Грайнер отдельно от Уилана недостаточно важный человек для обмена. Считаю, постепенный обмен может быть более результативным, а Уилана вы сможете предложить поменять в дальнейшем», — приводит текст обращения «Интерфакс».

Напомним, баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. У неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, где содержалось гашишное масло. Баскетболистка признала вину.

Ранее сообщалось, что США и Россия ведут переговоры об обмене Виктора Бута, отбывающего тюремный срок в США, на Пола Уилана и Бриттни Грайнер.

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