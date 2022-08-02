Химкинский суд допросил эксперта МВД по делу Бриттни Грайнер

Химкинский суд Московской области на очередном заседании по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер допросил эксперта ЭКЦ МВД России Александра Кораблёва. Об этом сообщают «Известия».



Александр Кораблёв на заседании сообщил, что проводит экспертизы наркотических средства 2020 года. Ему были предоставлены два вещества и две хроматограммы. В своём заключении он указал лишь одну, так как вещества были идентичны.



Эксперт отметил, что определил массу гашишного масла, но не определял массу тетрагидроканнабинола, так как этот вопрос перед ним не ставился.



Суд также досмотрел вещественные доказательства. Был вскрыт пакет, в котором содержались две пробирки с тёмной жидкостью, две пластиковые пробирки и два курительных устройства.



Напомним, Бриттни Грайнер обвиняется в контрабанде наркотиков, что предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

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