К задержанной баскетболистке Грайнер в суде приставили служебную собаку
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К задержанной американской баскетболистке Бриттни Грайнер в суде приставили служебную собаку.
В Химкинском суде Московской области, где рассматривается дело баскетболистки, Грайнер сопровождала служебная собака в сопровождении полицейских. Причиной данного решения могли быть сообщения о минировании здания, однако точное объяснение неизвестно.
Напомним, баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. У неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, где содержалось гашишное масло. Баскетболистка признала вину.
Бриттни Грайнер обвиняется в контрабанде наркотиков, что предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. Суд над баскетболисткой выходит на финишную прямую.
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