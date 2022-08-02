Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

К задержанной баскетболистке Грайнер в суде приставили служебную собаку

К задержанной баскетболистке Грайнер в суде приставили служебную собаку
Комментарии

К задержанной американской баскетболистке Бриттни Грайнер в суде приставили служебную собаку.

В Химкинском суде Московской области, где рассматривается дело баскетболистки, Грайнер сопровождала служебная собака в сопровождении полицейских. Причиной данного решения могли быть сообщения о минировании здания, однако точное объяснение неизвестно.

Напомним, баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. У неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, где содержалось гашишное масло. Баскетболистка признала вину.

Бриттни Грайнер обвиняется в контрабанде наркотиков, что предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. Суд над баскетболисткой выходит на финишную прямую.

Обмен между США и Россией. Америка начала действовать, но радоваться Грайнер пока рано Обмен между США и Россией. Америка начала действовать, но радоваться Грайнер пока рано
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022