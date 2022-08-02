4 августа прокурор запросит срок для американской баскетболистки Грайнер

Как сообщают «Известия», 4 августа в Химкинском суде пройдут прения сторон по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Прокурор по делу спортсменки запросит тюремный срок.
2 августа в суде был допрошен эксперт ЭКЦ МВД Александр Кораблёв, который определил наличие наркотических средств в жидкости для курения и массу гашишного масла. Также были осмотрены вещественные доказательства по делу Грайнер.
Напомним, в феврале 2022 года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. При прохождении таможенного контроля у неё обнаружили картриджи с жидкостью для курения, в которой содержалось гашишное масло.
Позднее Грайнер вину признала, но отметила, что у неё не было умысла совершать преступление. Баскетболистка взяла с собой гашишное масло по ошибке.
В отношении спортсменки возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в значительном размере».
- 2 августа 2022
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