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Грайнер перекусила бутербродом во время судебного заседания

Грайнер перекусила бутербродом во время судебного заседания
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Американская баскетболистка Бриттни Грайнер перекусила внутри клетки, пока сторона защиты допрашивала эксперта МВД Александра Кораблёва.

Заседание в Химкинском суде Московской области началось с допроса эксперта МВД Александра Кораблёва, который проводил экспертизу изъятых у Грайнер веществ. Пока Кораблёв рассказывал о том, как проходит анализ, Грайнер перекусила бутербродом с колбасой прямо в клетке, сообщает «РИА Новости Спорт».

Как правило, обед проходит в конвойном помещении и обвиняемые редко перекусывают прямо на заседании.

Напомним, в отношении Бриттни Грайнер возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков. Американке грозит от 5 до 10 лет тюремного заключения. Баскетболистка на одном из заседаний признала свою вину.

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