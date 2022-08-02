Грайнер перекусила бутербродом во время судебного заседания
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Американская баскетболистка Бриттни Грайнер перекусила внутри клетки, пока сторона защиты допрашивала эксперта МВД Александра Кораблёва.
Заседание в Химкинском суде Московской области началось с допроса эксперта МВД Александра Кораблёва, который проводил экспертизу изъятых у Грайнер веществ. Пока Кораблёв рассказывал о том, как проходит анализ, Грайнер перекусила бутербродом с колбасой прямо в клетке, сообщает «РИА Новости Спорт».
Как правило, обед проходит в конвойном помещении и обвиняемые редко перекусывают прямо на заседании.
Напомним, в отношении Бриттни Грайнер возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков. Американке грозит от 5 до 10 лет тюремного заключения. Баскетболистка на одном из заседаний признала свою вину.
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