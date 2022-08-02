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На суде по делу Бриттни Грайнер произошла перепалка между экспертами

На суде по делу Бриттни Грайнер произошла перепалка между экспертами
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В ходе суда по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер состоялась битва экспертов. Судебное заседание состоялось сегодня, 2 августа. Два криминалиста предприняли попытку определить судьбу главного доказательства — судебной экспертизы вейпа с гашишным маслом, который Грайнер привезла с собой в Российскую Федерацию из США. Как информирует издание «Московский комсомолец», в ходе заседания состоялся бурный обмен мнениями между двумя экспертами.

Так, независимый эксперт заявил, что заключение в деле баскетболистки сомнительного качества, так как химическую экспертизу проводил не химик — её проводил Александр Кораблёв — по образованию эколог, бакалавр экологии и природопользования, который изучал химию на курсах ЭКЦ МВД.

Эксперт Дмитрий Гладышев, по образованию юрист и химик, которого пригласила сторона защиты, раскритиковал заключение Кораблёва, найдя много неточностей в его экспертизе.

«Если это чистое вещество, он должен об этом сказать. Если это раствор или эксперт, смесь, — должен указать все компоненты смеси. Те методики, которые указаны в заключении, недостаточны. Вопрос остался без ответа, исследование не выполнено», — сказал Гладышев.

На 4 августа запланированы прения сторон.

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