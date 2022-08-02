Бывший американский игрок «Зенита» и «Химок» Кей Си Риверс перешёл в «Самару»

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Кей Си Риверс перешёл в «Самару». Об этом информирует пресс-служба команды. О сроках соглашения пока информации не приводится.



Напомним, летом прошлого года Риверс покинул «Зенит», за который выступал с 2020 года. В декабре 2021 года перебрался в «Баварию», которую покинул в конце января, перейдя в израильский «Хапоэль». В сезоне-2021/2022 принял участие в 18 матчах чемпионата Израиля, в которых в среднем набирал 10,6 очка и делал 5,5 подбора и 2,4 передачи.

Помимо «Зенита», в Российской Федерации американский игрок выступал также в составе «Локомотива-Кубань» и «Химок».

Ранее сообщалось, что ряды «Самары» пополнил американский разыгрывающий Маркос Найт.