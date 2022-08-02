Бывший американский игрок «Зенита» и «Химок» Кей Си Риверс перешёл в «Самару»
Поделиться
Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Кей Си Риверс перешёл в «Самару». Об этом информирует пресс-служба команды. О сроках соглашения пока информации не приводится.
Напомним, летом прошлого года Риверс покинул «Зенит», за который выступал с 2020 года. В декабре 2021 года перебрался в «Баварию», которую покинул в конце января, перейдя в израильский «Хапоэль». В сезоне-2021/2022 принял участие в 18 матчах чемпионата Израиля, в которых в среднем набирал 10,6 очка и делал 5,5 подбора и 2,4 передачи.
Помимо «Зенита», в Российской Федерации американский игрок выступал также в составе «Локомотива-Кубань» и «Химок».
Ранее сообщалось, что ряды «Самары» пополнил американский разыгрывающий Маркос Найт.
Новость по темеМаркос Найт стал первым новичком-легионером «Самары»
Комментарии
- 2 августа 2022
-
19:06
-
18:51
-
17:53
-
17:39
-
17:28
-
17:03
-
16:51
-
16:44
-
16:37
-
16:29
-
16:00
-
15:47
-
14:46
-
13:05
-
12:18
-
11:45
-
10:14
-
09:50
-
01:34
-
01:06
-
00:33
- 1 августа 2022
-
23:05
-
21:58
-
21:50
-
20:59
-
19:55
-
18:43
-
17:44
-
16:56
-
16:37
-
15:56
-
14:44
-
13:28
-
12:38
-
11:53
Партнерский контент